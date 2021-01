S'il précède le pape le plus controversé du XXème siècle, Pie XII, le cultivé archevêque de Milan, devenu Pie XI, a su faire évoluer son église, à travers ses encycliques et ses missions à travers le monde. Mais c'est une fête qui reste attaché au règne d'Achille Ratti, celle du Christ-Roi. Michel Bonnet revient sur ce pontife qui régna sur le monde chrétien entre 1922 et 1939.