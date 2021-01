C'est en mars 1939 qu'un certain cardinal Pacelli, mais aussi ancien nonce apostolique en Allemagne, devient pape. Son pontificat sera alors marqué par la Seconde Guerre mondiale à travers laquelle ses positions de neutralité, notamment face à la Shoah, seront décriées et le sont encore aujourd'hui. Michel Bonnet revient aujourd'hui sur ce pape solitaire et tourmenté qu'était Pie XII.