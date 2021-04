Podcast CAREMEnt biblique - de la condamnation à la vie !

Du jeudi saint au dimanche de Pâques Jésus vit les derniers jours de vie.

Abandonné par ses disciples, livré en patûre à la foule, torturé et humilié puis condamné à mort il dira à son Père "Pardonne leur ! ils ne savent pas ce qu'ils font !". L'équipe de La Parole est Contée nous fait vivre ces derniers jours intenses.

Sandra Aillaud Sommer nous conte la dernière nuit libre de Jésus, dans le jardin de Gethsémané. Alors qu'il demande à ses disciples de veiller Jésus est en proie à une tristesse mortelle et une véritable terreur, avant que Juda le traître et les soldats romains viennent le chercher pour le livrer aux autorités.

Jésus est amené devant les autorités juives, puis romaines. Les chefs religieux haraguent la foule pour qu'elle réclame son exécution ! Sandra Aillaud Sommer nous raconte les tortures et les humiliations que subit Jésus, l'innocent, avant sa mise à mort.

Ponce Pilate s'est lavé les mains publiquement de la condamnation à mort de Jésus. Le peuple juif a demandé sa crucifixion et a préféré faire grâcier un voleur et un meurtrier, Barabasse, pour pouvoir faire mourir Jésus, le roi des juifs. Françoise Reyne nous raconte la mise à mort cruelle de Jésus, fils de Dieu.





Jésus est mort, cloué sur une croix de bois. Dans un dernier cri il a dit "tout est accompli", car il a parfaitement accompli la volonté de son père, en payant de sa vie le sacrifice ultime qui règle le salaire du péché et qui permet à tous ceux qui croient en lui de venir au Père et d'être sauvés. Françoise Reyne nous conte comment Joseph et Simon, tous deux disciples de Jésus l'ont mis au tombeau.

Durant trois jours, Jésus est mort. Le fils du Dieu vivant, lui-même entièrement homme et entièrement Dieu est descendu aux enfers, il est entré dans le royaume des morts. Il y a vaincu la mort, qui n'a pas pu le retenir. Il a été ressucité par la volonté de son Père. Françoise Reyne nous raconte comment les femmes, venues pour prendre soin du corps mort de Jésus, selon la tradition juive, trouvent son tombeau vide et sont les porteuses de cette promesse que Jésus avait faite : il est ressucité !