Aujourd’hui dans les antisèches de la foi on parlera de la foi justement. Et dans les questions postées par nos auditeurs nous nous demanderons pourquoi Jésus a-t-il attendu 30 ans pour se révéler, pourquoi le poisson est-il le symbole des chrétiens, on parlera des miracles, et aussi des enfants, (il parait que ce n’est pas très écolo d’en faire), et enfin on se demandera pourquoi le peuple juif a eu le privilège d’être le premier informé du salut. Notre invité : le Père Aymeric de Salvert, curé de 3 paroisses dans le choletais.