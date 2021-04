Le lundi à 16h30 et le dimanche à 9h30

Parler avec Dieu: A l'occasion du Jubilé de l'an 2000 et de la perspective du troisième millénaire, saint Jean-Paul II parlait de la nécessité de promouvoir un christianisme "qui se distingue avant tout dans l'art de la prière" (Novo Millenio Ineunte, 32). Cette nouvelle émission se propose de traiter de l'art du dialogue avec Dieu, si essentiel pour le renouveau de l'Eglise, à travers notre renouveau personnel. L'homme et la femme modernes doivent redécouvrir le trésor de la méditation, de l'intimité avec Dieu, qui nous parle et nous écoute dans le secret de nos cœurs. Le fil conducteur des entretiens est constitué par la très belle partie du Catéchisme de l'Eglise Catholique consacrée à la prière. L'émission se veut concrète, pratique, adressée aux chrétiens courants, plongés dans la vie familiale, professionnelle et sociale, mais qui recherchent également le cœur à cœur avec Dieu.