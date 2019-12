Prier, oui, mais comment ?

Joindre les mains, se recueillir dans un lieu de culte, marcher en pèlerinage... Autant de pratiques religieuses que l'on nous enseigne et que l'on peut apprendre à tout âge. Pour Claire de la Bretesche, il est naturel à l'homme de s'adresser à Dieu, à un dieu, "comme un élan". Selon elle, "les familles chrétiennes ont une vraie mission auprès des enfants pour leur enseigner à prier". Mais même à 80 ans, on peut découvrir la foi et apprendre le signe de croix.

"La prière demande une rupture avec l'agitation de nos vies"

✞ Le signe de croix, point de départ de la prière

Le signe de croix est une façon de dire bonjour à Dieu. De se rappeler aussi que Dieu est un et trois : qu'il est Dieu fait homme en Jésus, que son amour se donne dans l'Esprit saint. Dire "Au nom du Père..." en touchant son front, pour signifier que Dieu est à l'origine de toute vie, de toute pensée dans le monde ; "et du Fils...", la main sur le cœur, car Dieu nous aime et qu'il est père ; "... et du Saint-Esprit", en touchant ses deux épaules, lieu de l'action : le Saint Esprit nous pousse à agir. Par le signe de croix, on se revêt de la présence de Dieu.



Le silence, essentiel pour prier

Parfois on a tant de choses à dire qu'on oublie l'importance du silence. "La prière demande une rupture avec l'agitation de nos vies." Saint Paul a dit combien l'Esprit Saint parle en nous dans la prière, un lieu où "Dieu nous attire à lui".



Marie, une grande puissance d'écoute

Nos prières peuvent s'adresser à Dieu. Mais Claire de la Bretesche explique que si on a du mal à prier Dieu comme un père, prier Jésus permet de mieux connaître le Père. Et "Dieu nous a donné une mère", rappelle Claire de la Bretesche. Marie est celle qui montre le chemin, "elle a une grande puissance d'écoute de nos prières".

Émission d'archive diffusée en juillet 2016