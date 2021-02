Prière (Rm 8, 14-30)

Prière :

« Tes apôtres te voyaient souvent t’éloigner sur la montagne ou dans le désert pour prier

et te voir prier les interrogeait, comme cela m’interroge parfois aujourd’hui, quand je suis dans l’obscurité, quand je suis perdue, quand je ne sais plus que demander et à qui ?

Mais au fond de mon cœur, je sens une force qui me dépasse…..Je sais par la promesse que tu as faite à tes apôtres lors de ton départ vers celui que tu priais et que tu appelais « Père » que tu ne les abandonnerais pas et que tu leur laisserais ton Esprit ! Je sais que tu nous as laissé ton Esprit.

Alors Je lui demande : Esprit Saint, viens au secours de ma faiblesse, aide moi à l’accepter, à m’abandonner à Dieu, à me rapprocher de son cœur. Eclaire le mien, ravive le, réchauffe le, dans la douceur, la simplicité et la confiance. Emplis ma vie »