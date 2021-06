Psaume 16 (15) : hymne attribuée à David

Le verset 5, peut amener à penser que ce psaume s'adresse aux lévites, membres de la tribu de Lévi, 3ème fils de Jacob, qui sont chargés d'organiser le culte et n'ont aucune région attribuée, contrairement aux 11 autres tribus. Mais sa formulation non explicite permet aussi à tout israélite, même tout prosélyte, à le faire sien. La deuxième partie du psaume parle d'être préserver des enfers. On peut comprendre : soit Dieu accorde une longue vie à ses fidèles, soit Il donne une vie après la mort, soit enfin à travers la relecture de ce Psaume qui en est faite dans les Actes des Apôtres (Ac 2 27-31 et Ac 13 35-37), il s'agit d'une annonce prophétique de la résurrection de Jésus.