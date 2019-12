Tous les dimanches à 09h20

Les Psaumes guident la foi des juifs et des chrétiens depuis la nuit des temps, on les attribue au Roi David... Ces poèmes de la Bible sont des prières qui rythment la vie spirituelle des croyants. Pour nous aider à entrer dedans, le pasteur Jacky Le Prat lit et commente pour nous des versets choisis.