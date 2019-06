Puissance de la Louange

L'esprit comme au père et au fils, la puissance divine que rien n'égale mais faut-il encore entretenir cette flamme, faut-il entretenir ce brasier? C'est par la louange que nous séduiront le Seigneur, c'est par la louange que le feu de l'esprit embrasseras notre cœur, embrasseras notre vie, fera chauffer notre fois. Quand on a un ami, on entretient la relation, on cultive l'amitié qui nous lie à cet ami, alors entretenons ainsi la relation avec le Seigneur, chantons pour lui courtisons-le, séduisons-le reconnaissons c'est bien fait, remercions-le pour toutes les grâces qu'il nous accorde.