Qu'est-ce que la Pentecôte?

"J'ai découvert que l'Esprit saint était véritablement le maître intérieur vers lequel nous étions tout de suite orienté." Sr Jacqueline d'Ussel, membre de la communauté Saint-François-Xavier (SFX) et auteure de "Apôtre selon l'Esprit - Un chemin de vie intérieure" (éd. Parole et Silence). À l'occasion de la fête de la Pentecôte, elle nous aide à comprendre qui est l'Esprit saint pour les chrétiens. "Nous ne pouvons pas vivre en Dieu si si nous ne sommes pas animés par l'Esprit saint, et cela où que nous soyons, quel que soit notre âge, quelles que soient nos activités."



"L'Esprit saint est un peu comme un répétiteur qui nous rappelle les paroles de Jésus, les gestes de Jésus, mais en épousant le réel de ma vie"

LA FÊTE DE LA PENTECÔTE - Lors de la fête de la Pentecôte, les chrétiens célèbrent la venue de l’Esprit saint sur les apôtres, un événement survenu 50 jours après Pâques, et marque aussi la naissance de l'Église.

> En savoir plus

Qui est l'Esprit saint ?

On parle souvent des dons de l'Esprit saint, reçus par exemple lors du sacrement de confirmation, dans la tradition de l'Église catholique. Saint Thomas d’Aquin en a formulé sept : sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété, crainte.



"Mais j'ai toujours envie de dire : Esprit saint qui es-tu ?" Pour les chrétiens c'est une personne. Mais comment la décrire ? Aux chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean, Jésus nomme à plusieurs reprises l'Esprit saint "le Paraclet". Un terme qui signifie à la fois le défenseur, le consolateur, celui que j'appelle auprès de moi. "J'aime beaucoup ce terme-là, confie Sr d'Ussel, parce qu'il montre l'Esprit saint comme étant la personne qui se tient auprès de nous, qui ne nous quitte pas et qui nous fortifie dans notre vie de chrétien."

L'Esprit saint et la Trinité

L'Esprit saint est l'une des trois personnes de la Trinité, avec Dieu le Père, et Jésus son Fils. "L'amour entre le Père et le Fils est intense, l'étreinte entre le Père et le Fils est si forte que c'est une personne." Jacqueline d'Ussel décrit l'Esprit saint comme une "personne lien, une personne communion" entre le Dieu père et son fils, "de la même façon qu'il est la personne communion entre tous les membres de l'Église, et la personne communion entre la Trinité et les membres de l'Église". Pour elle, l'Esprit saint, "c'est véritablement l'intimité de l'amour".

Les symboles pour représenter l'Esprit saint

Le vent qui souffle, le feu qui embrase, le source d'eau vive, la colombe... Autant de symboles qui évoquent le mouvement. "J'aime beaucoup ces symboles parce qu'ils évoquent justement la mobilité de l'Esprit saint, la vie, qui arrive souvent d'une façon déconcertante." Ces symboles suggèrent aussi l'idée de liberté. "Dieu est libre et l'Esprit saint est totalement libre." L'un des Pères de l'Église, saint Irénée de Lyon disait : "Là où est l'Église, là est la liberté, là où la liberté, là est l'Église et là est l'Esprit saint." L'Esprit saint est donc une figure indissociable de la liberté.

"L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit." (Jn 14, 26) Pour Sr d'Ussel, "l'Esprit saint est un peu comme un répétiteur qui nous rappelle les paroles de Jésus, les gestes de Jésus mais en épousant le réel de ma vie ou le réel de telle Église locale ou de tel groupe d'hommes".

Émission enregistrée en 2009