Qu'est-ce que la prière ?

La prière est-elle naturelle pour l'homme ? Dimension fondamentale de la vie des croyants, elle est sans doute le dénominateur commun le plus évident entre les différentes religions. Selon Claire de la Bretesche, les rites funéraires les plus anciens sont les signes de relations avec le divin. Il y a là "un élan purement humain du cœur". Si l'on dit que "l'homme est capable de Dieu, il y a en lui cette réaction naturelle d'aller vers ce qui le dépasse, vers ce qui est plus grand."



Vers soi, vers l'autre: Ce qui est en jeu dans la prière

"La prière est au cœur de l'homme ce que la pluie est à la terre", disait le curé d'Ars. Il y a dans la prière le besoin de se recueillir en soi, un mouvement intérieur. Dans cette forme d'expression de soi il y a aussi un mouvement vers l'extérieur, vers le plus inaccessible, vers le très grand. À la différence de la méditation, qui se rapproche du recueillement en soi-même pour se resituer intérieurement. La méditation peut être une porte d'entrée vers la prière et la relation à Dieu.



à l'écoute de la présence

Oui, nous avons une dimension intérieure, explique Claire de la Bretesche. "Écoute Israël", dit la profession de foi juive. Sans l'écoute on n'entre pas dans cette relation avec soi. Or, c'est en soi-même que Dieu est présent. Une présence qui guide, qui accompagne. La prière invite à redécouvrir sa personne intérieure : là où l'on rencontre Dieu. Découvrir ainsi qu'il existe une autre forme de présence au monde.

Émission d'archive diffusée en juillet 2016