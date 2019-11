Quelle est la réalité des populations en situation de pauvreté en France ?

La publication, jeudi 7 novembre 2019, du rapport annuel du Secours catholique sur l’état de la pauvreté en France amène notre émission à se pencher sur la réalité des populations en situation de précarité dans notre pays et dans le Maine et Loire. Peggy Grare, la présidente du Secours catholique de Maine et Loire, nous éclaire sur les situations spécifiques de notre département et sur l’action de son association, inspirée de la pensée sociale chrétienne.