Quelle est la vision chrétienne de la vie politique? Quel est le rôle des élus?

Est-ce possible de redynamiser la vie politique de notre pays , secoué l’an dernier par une grande crise sociale et citoyenne ? Quel est l’apport de la pensée chrétienne sur la vie politique ? Dans la suite de la soirée de réflexion préparatoire aux élections municipales organisée le 13 février 2020 à Angers par l’UCO, la paroisse Cathédrale et RCF Anjou, Geoffroy d’Aillières reçoit André Lardeux, un des intervenants de cette soirée. Ancien élu départemental et ancien parlementaire, André Lardeux présente la vision chrétienne de la politique et donne sa vision du rôle spécifique des élus municipaux en proximité avec les citoyens et au service de ceux-ci.