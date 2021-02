Quels fondements bibliques pour la bioéthique ? (1/2)

PMA, allongement du delai légal de l’avortement, embryon chimère… depuis plus d’un an, le projet de loi bioéthique divise non seulement l’opinion publique mais également députés et sénateurs.



Pourquoi ces questions suscitent-elles de telles crispations dans la société? Quelle est la position des différentes églises sur ces sujets?

Sur quels fondements bibliques s’appuient-elles pour prendre des positions éthiques ?



Les regard de Marie-Jeanne Coutagne, philosophe délégué à l’oecuménisme au diocèse d’Aix et d’Arles, du Père jean Gueit, prêtre orthodoxe et recteur de la paroisse Saint Hermogène à Marseille et de Gilles Pivot, pasteur à la retraite de l'EPUF, longtemps pasteur à Aix.