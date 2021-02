Quels fondements bibliques pour la bioéthique ? (2/2)

Quelles sont les positions des églises sur ces questions bioéthiques et sur quels fondements bibliques s’appuient-elles?

Des questions qui divisent tant elles touchent au cœur de la condition humaine.

Nous poursuivons notre discussion aujourd’hui autour de le recherche sur les embryons, l’euthanasie ou encore le transhumanisme,

Est-ce que la théologie a les armes nécessaires pour donner une réponse à des questions que pose impérieusement la recherche scientifique contemporaine?

Quelles sont les conséquences d’une telle évolution de la bioéthique, ses risques, ses impasses et ses promesses?

On en parle avec Marie-Jeanne Coutagne, philosophe délégué à l’oecuménisme au diocèse d’Aix et d’Arles, le Père jean Gueit, prêtre orthodoxe et recteur de la paroisse Saint Hermogène à Marseille et Gilles Pivot, pasteur à la retraite de l'EPUF, longtemps pasteur à Aix.