Quels sont les lieux de prière?

"Nous sommes tous temples de l'Esprit, tous lieux de rencontre avec le Seigneur", explique le Père Sébastien Antoni. L'église ou le temple ne sont pas la maison de Dieu mais des chrétiens. Chaque dimanche, ils sont invités à s'y rassembler. Dans l'Antiquité, par exemple chez les Grecs ou chez les Égyptiens, on considérait que le temple était le lieu de résidence de la divinité. Pour les chrétiens, l'église est le lieu de rassemblement de l'assemblée chrétienne. Ainsi aurait-on tort de croire que Dieu se trouve dans l'église et pas ailleurs.



"En christianisme rien n'est véritablement sacré, ce qui est sacré c'est Dieu lui-même"

Lieu de culte, lieu sacré?

"La question du sacré est un peu piégée en christianisme." Pour le P. Antoni c'est même "un mot-valise, où l'on met beaucoup de choses". Le mot "sacré" signifie: "on ne touche pas". "En christianisme rien n'est véritablement sacré, ce qui est sacré c'est Dieu lui-même." Il ne faudrait pas que le mot sacré sonne comme une barrière infranchissable, quand on sait l'immense désir que Dieu a de nous rejoindre. Cela n'empêche en rien, bien au contraire, de manifester un certain respect quand on entre dans un lieu de culte chrétien. Se taire, être attentif...

Un lieu public

La communauté chrétienne ne fait pas de la religion un mystère avec ses rites et ses codes secrets: tous les actes de l'Église sont publics. Le lieu aussi d'ailleurs est public: tout le monde peut y entrer. Pas besoin de certification de baptême! Pour savoir de quoi il s'agit, toutefois, le p. Sébastien Antoni recommande de se préparer. Quand on entre dans une église au cours d'une célébration, "par respect pour la communauté présente et pour ce qu'elle célèbre", d'observer une attitude d'écoute et d'accueil.



