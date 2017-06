Qu'est-ce qu'un charisme?

"Charisme", le mot vient du grec et signifie grâce. Si l'on parle du charisme d'une personne comme d'un talent propre, dans le christianisme il désigne un don de l'Esprit saint: "À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien"*, écrit saint Paul (1Co 12, 7). À l'occasion des 50 ans du renouveau charismatique et à l'approche de la fête de la Pentecôte, on en parle avec le Père Charles Mallard.



- Qu'est-ce que le charisme, ou quel est ce don du Saint-Esprit?

- Qu'est-ce qui le caractérise et comment le reconnaître?

- En quoi un charisme peut-il être "nouveau"?

le charisme, un don au service du bien de tous

L'Église catholique désigne par le mot charisme le caractère d'un institut religieux. C'est Paul VI qui l'emploie pour la première fois en 1971. "Vous seuls pouvez ainsi réveiller les cœurs à la vérité et à l'amour divin, selon le charisme de vos fondateurs", écrit-il dans l'exhortation apostolique "Evangelica testificatio" ("Sur le renouveau de la vie religieuse").

On dit ainsi d'une congrégation religieuse qu'elle a pour charisme l'aide aux plus pauvres, l'accompagnement des personnes malades ou encore l'éducation. Pour les chrétiens, le charisme est donc un don au service du bien de tous.

