Qui est la Vierge Marie ?

On parlera aujourd’hui de la Vierge Marie, sujet inépuisable s’il en est et puis de la tournée de Laurent Voulzy dans nos églises, de l’œcuménisme : jusqu’où peut-on aller, du parfum fort cher de Marie Madeleine et du Yoga : est-il bien catholique ? Tout cela avec le Père Bertrand Chevalier