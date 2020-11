Coronavirus, à qui la faute ? L'épidémie mondiale et sa gestion met en lumière depuis plusieurs mois la question de la responsabilité. Celle des gouvernants mais aussi celle de chaque individu, sommé de faire attention aux plus fragiles et d'observer les gestes "barrière" pour épargner l'autre. Responsabilité, culpabilité, péché, pénitence, réparation : dans son numéro d'automne 2020, la revue Le Monde de la Bible publie un dossier sur le thème "Qui a inventé le péché ?".

La culpabilité est-elle judéo-chrétienne ?

On entend souvent dire que tout viendrait de notre culpabilité judéo-chrétienne, donnée culturelle si profondément ancrée qu'on la traînerait comme on traîne un boulet, note Benoît de Sagazan. La rédaction du Monde de la Bible a donc voulu approfondir cette notion, et voir ce qu'en disent les civilisations antiques, mais aussi la Bible, les Évangiles, l'Église, etc.

"On fait déjà un travail heureux quand on arrive à distinguer le préché de la culpabilité." Pour le philosophe Jean-François Petit, il est nécessaire de dissocier l'imaginaire qui englobe le péché et le poids de la culpabilité, de ce qu'est réellement la notion de péché.

le péché, une notion mal comprise

Quand on parle du péché, vient en arrière-plan la liste des sept péchés capitaux, "célèbres mais incompris". Et dont on parle comme quelque chose de désuet ou de déconsidéré, "souvet on s'en moque un petit peu", remarque Benoît de Sagazan. On se demande en effet si la gourmandise ou la paresse sont vraiment des péchés ? Quant à "capital", ne se méprend-on pas non plus sur ce terme ?

Qu'est-ce que la notion de péché ? Que dit-elle de notre relation à Dieu, à autrui ? Le christianisme a introduit l'idée de réparation, de rémission, là où nos contemporains la conçoivent comme un enfermement, "c'est le contraire qui devrait se passer !"

émission en partenariat avec Le Monde de la Bible