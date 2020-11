Quitter l'Egypte, traverser la Mer (Ex 15) : un culte en confinement

Après le confinement du printemps, avec les enfants de la catéchèse nous avions envie d'explorer le thème du déplacement -Exode, Exil, Voyages : les déplacements dans la Bible.



Voici un culte à deux voix, une histoire de Traversée.

Musiques :

Extraits de l'oratorio Israël en Egypte de Haendel, Choir and

Orchestra of the Age of Enlightenment, dir. William Christie (2017).