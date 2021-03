Regarde l'étoile #9

Regarde l'étoile, c'est le titre de l’émission biblique proposée par le Père Jean-Marie Dezon et qui, chaque semaine, nous invitera à approfondir le Mystère de Marie, mère du Christ et mère des Hommes . Car l'étoile dont il est question et que nous sommes invités à regarder, à contempler, c'est Marie, et ce titre Regarde l'étoile, s'inspire d'une célèbre homélie de Saint Bernard.