Rencontre avec Didier Fievet, auteur du livre "Bible et écologie"

Le Pape François vient de publier un texte signé de sa main instituant un "Dimanche de la parole" chaque année, à la mi-janvier. Plus de détails sur cette initiative dans ce numéro de Vitamine C ! Notre invité aujourd’hui est pasteur et théologien, Didier Fievet nous parle de son livre « Bible et Ecologie », l’occasion d’aborder le sujet de l’environnement, plus que jamais d’actualité.