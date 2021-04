Repas (Lc 22, 7-20)

Prière :

« Seigneur Jésus, tu as passé ta vie à rencontrer les hommes et les femmes de ton temps et c’est souvent à table que tu t’es laissé rencontrer…Et ces repas en disent long sur ta proximité avec les hommes et sur les bienfaits de Dieu dont tu témoignes auprès de ceux qui t’accueillent.

Aujourd’hui encore, tu nous invites à ta table comme tu as invité tes disciples à ton dernier repas. Ce repas est signe de ton immense amour et mémoire de ton passage par la mort pour nous donner l’espérance de la Vie éternelle.

Merci Seigneur que ton Esprit Saint nous pousse à répondre à ton invitation, à t’accueillir dans nos vies, à partager ton pain avec nos frères et sœurs pour vivre la communion que tu désires tant, pour être ton corps, tes membres et avec Toi qui est la tête être « l’Homme entier, le Christ » comme le dit Saint Augustin. »