Saint François de Sales

Né le 21 août 1567 au château de Sales, en Savoie, François est l'aîné de la famille. Affectueux, mais aussi très décidé, François apprend à lire aux côtés du chapelain, M. Déage. A l'âge de 15 ans, il est envoyé à Paris pour étudier le Droit, en plus de la danse, de l'équitation et de l'escrime, sans oublier la théologie.

Suite à son 1er discours au Sénat de Savoie, François choisit de devenir prêtre, une vocation qu'il a longtemps mise de côté pour ne pas déplaire à son père. Son objectif est d'agir par l'amour, non par la force, en inspirant respect et confiance, par le bon exemple. Il accepte de partir pour Thonon, conscient des conflits qui opposent catholiques et protestants. Ses messages adressés par écrit à une centaine de familles seront à l'origine du 1er journal hebdomadaire.

