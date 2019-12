Saint Jean de la Croix

Né en 1542 à Fontiveros, Jean naît de Gonzalo de Yepes et de Catalina Alvarez, après Francisco et Luis. Son père meurt alors qu'il n'a que 2 ans, ainsi que son frère Luis. Très jeune, il vit dans l'intimité de Dieu, de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Repéré par les Jésuites, il est placé dans leur collège et travaille à l'hôpital de la Conception.

Entré chez les Carmes à l'âge de 20 ans, il est ordonné prêtre à l'âge de 26 ans. C'est alors qu'il est remarqué par Thérèse d'Avila qui lui propose de fonder le premier monastère des Carmes à Duruelo. Ce sera le début d'une longue ascension pour ce religieux connu sous le nom de Prince des poètes.

La question du jour reviendra sur qualification de saints des personnages de l'Ancien Testament.