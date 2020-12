Mais qui était vraiment Saint-Nicolas ? Nous nous posons toujours cette question à la même période de l'année, un certain 6 décembre, date où on le fête dans l'Est de la France. Né au 3ème siècle, en Turquie, il devient bientôt évêque de Myre... mais on est bien loin de la Lorraine, pourtant. Michel Bonnet va nous expliquer pourquoi l'on célèbre, dans les Vosges, ce saint venu de Méditérrannée.