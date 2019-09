Dans cette première émission de la série, nous partons à la découverte de saint Vincent de Paul. A travers ses origines, ses débuts en tant que prêtre et pas mal de péripéties, nous verrons comment celui-ci s'est peu à peu rapproché des pauvres, répondant à un appel de plus en plus profond.

Précepteur de la famille de Gondi, il lancera les prêtres de la Mission, sera à l'origine des Dames de la Chrité, tentera d'améliorer la condition des galériens, des pauvres et des enfants abandonnés, formant les premières Filles de la Charité. Il jouera de son influence auprès des grands, confiant toute sa vie à la prière et à Jésus.

La question du jour : qu'est-ce qu'un saint ?