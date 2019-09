Nous parlerons de sainte Thérèse de Lisieux, devenue "sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face". Petite dernière de la famille Martin, Thérèse a connu une enfance heureuse avant de perdre sa maman à l'âge de 4 ans. Touchée par le "sourire de Saine Vierge", elle pourra surmonté le départ de sa grande soeur pour le carmel.

Thérèse n'a que 15 ans quand elle fait elle-même le voeu d'entrer au carmel, non sans difficulté. Malgré la maladie de son père et des conditions parfois difficiles, elle y mène une vie pleine de d'enthousiasme auprès de ses soeurs, voulant tout faire pour plaire à Jésus. Atteinte de la tuberculose, elle mettra ses pensées par écrit, nous laissant le merveilleux témoignage d'une vie passionnée de Jésus. Canonisée en 1925, elle sera proclamée Docteur de l'Eglise en 1997 par le pape saint Jean-Paul II.

Question du jour : tout le monde a-t-il un saint patron ?