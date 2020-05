"Sans l'Esprit Saint, l'Eglise aurait disparu depuis longtemps !"

La fête de Pentecôte fait mémoire de la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres, orphelins du Christ parti rejoindre son Père, et quelque part de la naissance de l’Eglise. Mais n’oublions pas que l’Esprit de Dieu est pour chacun de nous. La plupart d’entre nous l’ont reçu au baptême et à la confirmation. Le recevoir c’est bien, l’accueillir tous les jours c’est mieux, et encore plus au jour de Pentecôte. Comment se manifeste en nous le Saint-Esprit ? Comment l’accueillir ?