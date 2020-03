Santé et sécurité au travail : un enjeu majeur pour tous

La responsabilité de l’employeur est de prendre les dispositions pour que les conditions de travail préservent la santé et la sécurité des travailleurs : cette responsabilité est large, car l’ensemble de l’organisation et de la culture de l’entreprise est concernée. Mais c’est aussi la responsabilité de chacun, à son poste de travail, de veiller à ce que ses actes ou ses comportements ne mettent pas en danger la santé et la sécurité de ses collègues. Pour nous éclairer sur ces enjeux très importants, Geoffroy d’Aillières reçoit Guillaume Comte, consultant en santé et sécurité au travail à Angers. Il nous décrit les valeurs et la vision de l’homme qui inspirent son action.