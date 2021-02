Satan (Luc 10, 1-20)

Prière :

« Seigneur, par ta Parole aujourd’hui tu nous apprends quelle est la vraie joie. Tu nous invites à une joie plus grande et plus pure que la seule satisfaction d’avoir, en ton Nom , humilier Satan. Cette joie est légitime mais elle est un danger pour notre humilité.

C’est parce que Tu es avec nous quand nous luttons contre le mal, quand nous marchons sur la puissance de l’ennemi extérieur ou intérieur, que nous pouvons le soumettre.

Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie d’avoir nos noms inscrits dans Ton Cœur.

Et avec le Psalmiste (Ps 89 16-18), reconnaissons :

« Heureux le peuple qui sait l’acclamation,

En ton nom, il jubile tout le jour,

en ta justice, il s'exhalte

L'éclat de leur puissance, c'est toi !»