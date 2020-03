Sibylle Klump: la diversité protestante

Réunissant près de 170 délégués représentant la diversité de tous les courants du protestantisme et membres de la FPF : 30 unions d’Églises et plus de 500 œuvres communautés et associations, l’assemblée générale est le moment institutionnel annuel du protestantisme français. L’assemblée générale de la Fédération protestante de France (FPF) s’est tenue les 25 et 26 janvier à Parisau siège de l’Armée du Salut.