Sobriété heureuse, quels choix de vie ?

Du Sud à l’Ouest, du commerce à l’agriculture, Guillaume et Hortense Jacquin expliquent pourquoi et comment ils ont "tout lâché" pour vivre une vie plus simple, plus proche de la famille, des autres et de la nature. La tête au ciel et les pieds sur terre, ils nous livrent leurs lectures, leurs questions et nous transmettent un peu de cette passion qui les anime. Encouragés par le Pape François qui affirme que « La spiritualite? chre?tienne propose une croissance par la sobrie?te?, et une capacite? de jouir avec peu. », écoutons le récit de leurs aventures et laissons le résonner dans nos vies !