Stérilité et fécondité de Marie et de Joseph par le P. Ludovic Frère

A l'occasion de la journée de formation à la catéchèse du 4 février 2021, le Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire du Laus a donné une conférence intitulée :"Stérilité et fécondité de Marie et de Joseph". L'objectif étant de s’appuyer sur l’année mariale diocésaine et l’année saint Joseph décidée par le pape François pour méditer la stérilité et la fécondité à la lumière des vocations spécifiques et du couple de Marie et Joseph.