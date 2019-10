Ce nouveau volet sera consacré à la "Grande Thérèse", à savoir Thérèse d'Avila. Née en Castille le 28 mars 1515, Thérèse sera très tôt passionnée par la lecture de vies de saints et de martyrs, à tel point qu'elle souhaite mourir martyr avec son frère Rodrigue.

Mise en pension chez les Augustines de la Grâce, Thérèse le prend très mal, mais s'adapte finalement très vite à cette nouvele vie. Tombée gravement malade, elle fera la rencontre de "frère Jérôme" qui la marquera beaucoup. Elle finit par rentrer chez les carmélites du monastère de l'Incarnation, où elle souffre de douleurs de plus en plus insupportables, jusqu'à sa rémission près de 2 ans plus tard.

Toujours balottée entre vie religieuse et vie mondaine, Thérèse fini par trouver la paix intérieure après 18 ans de combat spirituel intense. Elle fondera le petit couvent de Saint-Joseph, ainsi que de nombreux autres dans toute l'Espagne.

La question du jour s'interogera sur la possibilité de prier les saints.