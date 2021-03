Tibhirine, 25 ans apèrs l'assassinat des moines avec Henri Quinson

Thibirine, 25 ans près l'assassinat des moines cisterciens : que reste-t-il de leur action, leur témoignage et leur martyr ? Pour nous parler de ce triste évenement et surtout de l'héritage laissé par Christian de Chergé et ses frères, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui fut le conseiller monastique du film "Des Hommes et des Dieux" à savoir Henri Quinson. Auteur de nombreux livres sur les moines de Tibhirine, "Et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte" aux éditions Le Passeur