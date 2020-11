Transhumanisme : La formule de la vie éternelle

Devenir meilleur, vaincre la mort grâce à la technologie et choisir volontairement son évolution en tant qu'espèce, voilà les propositions du transhumanisme.

Mouvement philosophique et progrès technologique, le transhumanisme est devenu incontrounable dans le mondes des sciences. Entre la promesse d'un avenir sans maladies et le rêve d'immortalité et de perfection, le transhumanisme et ses gourous influencent jusqu'aux plus hautes sphères de notre société. Les plus grandes entreprises privées mondiales financent des recherches apponfondies et ambiteuses dans ce nouveau champs scientifique.

C'est Google qui mène la danse grâce à Ray Kurzweil, à la tête de leur département de recherche et développement, lui que l'on décrit comme l'ambassadeur du transhumanisme.

Yannick Imbert, doyen de la Faculté de Téhologie Jean Calvin à Aix-en-Provence, est spécialiste du transhumanisme. Il apporte un regard chrétien sur cette nouvelle philosophie qui impacte déjà nos vies et nuance volontier le tableau parfait que voudraient décrire certains penseurs du transhumanisme. Yannick Imbert se prête même à imaginer l'Eglise de demain et son message pour le monde, lorsque des humains augmentés, robotisés, viendront assister à la messe ou au culte.