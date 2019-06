« A travers les médias protestants » vous propose, en ce 17 juin 2019, une présentation d’articles autour des thèmes de l’adolescence, de la nourriture, de l’environnement et du dialogue interreligieux au sein même du protestantisme.

« Tout un programme ! » me direz-vous mais vous verrez que tout se tient ! Les articles ont été puisés dans les journaux Réforme des 2, 16, 23 et 30 mai

2019, sur les blogs « Inspirations » et « Servir ensemble » et, une fois n’est pas coutume, dans le journal Ouest France du 2 juin dernier.