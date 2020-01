Un aller retour vers l'Egypte pour prendre ses distances avec le pouvoir

Matthieu 02:13-15 Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à nouvel ordre ; car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète : D'Égypte j'ai appelé mon fils. Matthieu 02: 19-23 Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte, et dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre ; divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes : Il sera appelé nazoréen.

La fuite en Égypte des familles en délicatesse avec le pouvoir romain était pratique courante, un petit massacre de la part des romains n’étonnerait finalement pas grande monde (surtout que selon de savants calculs il n’aurait concerné́ pas plus d’une quinzaine d’enfants, ça reste un massacre inqualifiable quand même, soyons clairs mais les romains nous ont habitué à mieux dans l’histoire). Un retour en Galilée, zone un peu éloignée stratégiquement du pouvoir et des griffes de la répression romaine ce qui le faisait un lieu de refuge et de propagation de la révolte zélote. Intéressants finalement ces quelques versets.

Il faut clarifier une chose, sur ces textes de l’enfance de Jésus chez Matthieu: lui- même il s’en fout éperdument de la rigueur historique de ce qu’il raconte. Son objectif est de nous montrer qu’en Jésus s’accomplit la promesse de l’ancien testament. Qu’en Lui finalement se réalise, finalise, se concrétise toute l’ensemble de la démarche de Dieu avec l’humain, depuis la création jusqu’à̀ ce jour. Ainsi, Jésus, le nouvel Israël, devra passer à un moment ou un autre par l’Égypte, terre de refuge mais aussi d’esclavage et surtout de libération. Comme Abram, Joseph, Moïse, comme le peuple, un passage par cette terre (et surtout par ce qu’elle symbolise) semblerait inévitable dans la démarche du croyant. Jésus, la nouvelle Pâque sortira d’Égypte après pour revenir en terre promise. Et le texte nous fait remarquer qu’à chaque fois, c’est l’initiative de Dieu, d’un ange qui parle en rêve à Joseph (qui est mis en valeur, j’ai envie de rajouter). Rêve, Joseph, Égypte...ça ne vous rappelle rien?

Mais il y a dans cette démonstration catéchistique que fait Matthieu pour les toutes jeunes communautés chrétiennes, d’autres aspects qui me semblent intéressants à développer. Dont un et pas de moindres, la relation du Messie Jésus et le pouvoir, tout pouvoir quel que soit son fondement. Il est fort intéressant de constater que dans les textes qui annoncent la venue de l’enfant, nullement il est question de l’annoncer aux gens du pouvoir, à ceux qui ont les manettes. Dans le

Dans le Magnificat de Marie ils seront mentionnés pour dire qu’ils seront renversés; l’annonce chez Luc est faite aux bergers, gens pauvres et très mal considérés dans la société́ de l’époque, les sages d’Orient qui viennent l’adorer sont des cherchants de sens mais pas de gens de pouvoir. Et quand le pouvoir rentre en scène dans l’Évangile c’est pour se hisser violemment contre le projet de Dieu. Et ce sera comme ça jusqu’à̀ la fin du ministère terrestre de Jésus. Curieux, n’est-ce pas?

Pas tant que ça. Dans les attitudes des uns et des autres dans ces textes de l’enfance, il y a le reflet des attentes: des bergers qui probablement n’attendaient plus rien ou qui avaient un vague espoir qu’un jour Dieu enverrait un messie...et qui se trouvent en premier loge contre toute attente; des sages qui sont des cherchants de sens et qui donc se sont mis en route depuis longtemps à la recherche des signes de Dieu et qui, suivant encore un signe et un symbole, tombent nez à nez avec la réponse à leurs questions: Jésus. Toutes des réactions intelligentes guidés par un cœur honnête et cohérent avec l’espoir et la recherche de chacun.

Et la réaction d’Hérode témoigne aussi d’une attente: celle de celui qui veut que rien ne bouge, que le pouvoir reste CE pouvoir qui est domination, imposition et violence. C’est aussi un certain ordre ou une idée de l’ordre; il est évident que tout pouvoir requiert d’un ordre. Ce pouvoir représente par Hérode a aussi une réaction intelligente guidé par un cœur cohérent avec la recherche de l’intéressé́. Ce type de pouvoir ne peut pas admettre qu’une autre idée de ce qu’est le pouvoir puisse voir le jour, encore moins grandir et se développer. C’est pour cela que la réaction est intelligente de sa part et compréhensible: il faut tuer dans l’œuf ce projet qu’il soit de Dieu ou de qui que ce soit. (Au passage tuerie d’enfants, Égypte, pharaon, Moïse...encore de l’hypertexte chez Matthieu).

Car ce pouvoir est la représentation d’un autre dieu que César, figure humaine divinisée représente. Pour montrer la nature du vrai pouvoir, une figure humaine et divine est placé parmi nous: Jésus. Et César sait, comme Hérode, comme les gardiens du temple et les prêtres…et comme d’autres détenteurs de CE pouvoir, que si cette incarnation du pouvoir fait sa place dans le monde, la leur tôt ou tard finira par disparaitre car elle perdra toute légitimité́. Ou plutôt, la vérité́ de son caractère usurpateur paraitra à la lumière. Il faut faire mourir Jésus, petit, moyen ou grand car sinon on peut plus continuer la farce. Et les gens auront donc accès à un projet différent basé sur les valeurs de l’Évangile que cet enfant apporte au monde. Il ne sera qu’une question de choix. Et le choix est justement ce que CE pouvoir ne peut ni ne veut donner. On pourra choisir des gouvernants et des représentants mais à l’intérieur d’un système qui ne bouge pas. Et qui, quel que soit le sceau et la couleur politique qu’il exhibe, restera un système où une minorité́ impose sa logique à une majorité́ et accapare le pouvoir aussi bien économique que politique.

Alors, nous, chrétiens, depuis le début (il n’y a qu’à̀ lire ce que Paul écrit) mais surtout depuis Constantin, on a tout faux. Ou presque car Dieu merci il y eut et il y a toujours des exceptions qui garantissent la transmission et le témoignage du véritable Évangile. Après 325 nous nous sommes assis à la table du pouvoir qui jusque là nous persécutait et nous mettait à mort. Nous sommes devenus pouvoir. Constantin nous a bien utilisés et nous avons cru pouvoir faire de même.

Sauf que, en nous emparant du pouvoir, en devenant pouvoir et en labellisant par la même le pouvoir sur place, nous sommes devenus comme eux. Nous avons cru pouvoir évangéliser CE pouvoir, et ce que nous avons fait c’est que nous avons réussi est à̀ pourrir l’Évangile jusqu’à̀ l’abandonner et ne venir à lui que pour l’utiliser comme prétexte pour justifier le pouvoir des puissants. Et pour cause, c’était inévitable qu’une telle trahison arrive: on ne peut pas mélanger les deux logiques car elles sont différentes et obéissent à d’autorités différentes.

Il est essentiel donc que chacun garde la distance nécessaire et surtout pas de mélange. Je vous avoue que quand je vois certaines images de gouvernants entourés d’une nuée de pasteurs, quand je repasse par ma mémoire des papes assis à coté des dictateurs sanguinaires dans notre Amérique latine si meurtrie, et il y aurait tant d’autres exemples, j’ai envie de vomir. Nous n’avons rien à̀ faire là. Vous avez vu entendu Jésus agir ainsi? Quand? Je ne veux pas démoniser le pouvoir mais faire comme lui: à César ce qui est à̀ César et à Dieu ce qui est à̀ Dieu. Et pas de mélange, surtout pas de mélange. Mais avec CE pouvoir répéter sans cesse la prière: « Seigneur, tiens nous à la juste distance les uns des autres ». Surtout pas de fusion ni mélange, toujours distance, séparation.

Vous voyez aujourd’hui que les représentants de CE pouvoir qui pour l’instant gardaient une bonne distance et combattaient plus ou moins violemment l’Évangile comme le gouvernement chinois, il a maintenant compris que la brèche est faite et que l’avancée de l’Évangile est inévitable. Que veulent-ils faire? C’est tout frais, vous n’allez pas me croire, ils veulent réécrire la bible. Ni plus ni moins. J’attends avec impatience le résultat d’une si noble tâche. Et je garde en prière nos frères et sœurs chinois, le temps devant eux seront durs. Pourquoi une telle initiative? Parce qu’entre autres, ils ont su lire l’histoire et ils se rendent compte que les chrétiens peuvent être domestiqués...on leur donne un peu de pouvoir, on leur fait croire qu’on suit leurs valeurs et ainsi ils acceptent tout. Et ainsi rien ne change et ils finissent par oublier l’idée de pouvoir, de société́, de valeurs et comportements que Dieu incarna en Jésus. A la fin tu verras, ils vont même oublier Jésus.

Dieu nous appelle en Jésus Christ à une véritable liberté́ qui nous aide à̀ relativiser (et comment) tout pouvoir humain et à ne faire confiance qu’en celui venu d’en haut. Il nous donne une communauté́, des frères et de sœurs avec lesquelles nous pouvons mettre à̀ l’épreuve de la réalité́ le projet de Dieu. Un lieu où solidarité́, justice, fraternité́, liberté́ sont de mots véritablement incarnés. Et c’est en transmettant cela à l’extérieur, par notre témoignage, que nous arriverons, petit à petit, à être le ferment d’un monde nouveau à l’image de Dieu. Aucun pouvoir ne fera ça...et d’ailleurs peu importe. C’est qui est sûr, c’est que si nous pratiquons l’Évangile au quotidien, tôt ou tard on touchera des intérêts qui deviendront vite nos ennemis. Et il faudra choisir son camp. Tiens, et si on commençait aujourd’hui? Jésus and famille durent fuir en Égypte, ils sont revenus. Plus tard Jésus affronta la croix et Dieu le ressuscita. Moïse resta ferme devant Pharaon et Dieu libéra le peuple de l’esclavage. Jésus resta ferme devant les puissants et Dieu lui rendit la vie et pour l’éternité́. Devant quel Pharaon ou César faudra se planter aujourd’hui? Quoiqu’il en soit, une seule chose est sure et certaine: aucun Pharaon, aucun César, ancien ou moderne, n’arrête le projet de Dieu. Dans cette confiance, continuons notre chemin de croyant. Amen.