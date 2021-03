Un carême revivifié avec Hozana.org

LA CHRÉTIENNE QUI SE BOUGE

C'est une plateforme pas si virtuelle que ça : les communautés de prière qu'elle impulse sont bien réelles (et nombreuses !).

Plusieurs retraites à thème pour le Carême et pour la Semaine Sainte, des communautés de prière, une consécration de 30 jours à Saint Joseph, etc. : Hozana regorge de ressources et de lieux virtuels pour expérimenter une prière bien réelle, à l'heure où se réunir entre croyants et croyantes est encore difficile à cause du Covid-19.

La responsable des relations partenaires et bénévoles pour la partie francophone de Hozana, Inès de Noray, est l'invitée de Vitamine C depuis Madrid.



INFOS · tout se passe sur le site hozana.org



Semaine sainte :



Semaine Sainte en chants sacrés : contemplons la Passion sur Hozana

Saint Joseph :



Neuvaine à saint Joseph 2021 : apprenons à lui ressembler ! sur Hozana

RETOUR SUR LA SEMAINE

Le site de la basilique Notre-Dame de Fourvière s'est lancé depuis plusieurs années sur un grand chantier de restauration de nombreux espaces de la « colline qui prie » et pour en construire de nouveaux, mais la crise du coronavirus a fait chuter les ressources liées au passage des pèlerins et les fouilles archéologiques ont fait augmenter le budget. La Fondation Fourvière lance un prêt participatif ouvert à tous, avec un objectif : 1 million d'euros à lever d'ici la mi-mai. Écoutez Éric Didio, président-fondateur de CredoFunding, qui va recueillir les sommes pour la Fondation Fourvière.



Participez sur credofunding.fr

L'AGENDA CHRÉTIEN

- 4E CONFÉRENCE DE CARÊME : ce dimanche 14 mars, écoutez Mgr. Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral au Vatican, sur le thème « Écologie et fraternité : fruit de la terre et du travail des hommes ». RDV à 17h sur notre antenne, puis en podcast.

- RUN IN SPIRIT : samedi prochain (20/03) s'ouvre la 3e édition de la course « Run In Spirit ». Inscriptions sur runinspirit.fr