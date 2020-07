Un enfant ressuscité (2Rois 4 , 8-37)

Une belle histoire de foi nous est racontée dans l'Ancien Testament à travers cette femme riche de Sunem, l'hospitalité qu'elle donne à Elisée, homme de Dieu, l'enfant qu'il lui prophétisera alors qu'elle est agée et sans descendance puis la mort de l'enfant et enfin, l'intervention d'Elisée à la demande fervente et confiante de sa mère.