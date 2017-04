Un millier de jeunes participent au PÃ©lÃ© du Puy

Malgré le froid, la pluie et la boue un millier de jeunes catholiques ont participé ce week-end au Pélé du Puy 2017 qui avait pour thème "Qui suis-je? Homme et Femme, il nous créa"

Deux jours de prière dans le froid et la pluie

Encore une fois le Pélé du Puy a réuni plus d'un millier de jeunes catholiques de toute la région Auvergne Rhône Alpes. Des étudiants, jeunes travailleurs ou personnes en situation de handicap qui, malgré le froid, avaient le sourire en arrivant à la cathédrale Notre Dame du Puy-en-Velay ce dimanche 2 avril 2017.



@PeleduPuy même la pluie n'entame pas la bonne humeur des jeunes. pic.twitter.com/syETg33Tyy — RCF Lyon (@RCFLyon) 2 avril 2017

"les grâces arrivent en même temps que la pluie"

C'est le cas de Vianney, un jeune du diocèse de Saint-Etienne, qui a bravé samedi la pluie entre Bellevue la Montagne et Saint-Paulien le lieu de ralliement de toutes les routes du pélerinage. Dimanche c'est à 6h du matin que le réveil a sonné pour prendre la route à 7h direction le Puy-en-Velay. Une épreuve physique que le jeune homme ne regrette pas: "les grâces arrivent souvent en même temps que la pluie... mais c'est en marchant que l'on peut réflechir et prendre le temps" explique-t-il entouré de ses amis.





Pour d'autres le pélé du Puy a une autre saveur. Gisly et David se sont rencontré il y a 4 ans en participant au pélerinage du Puy-en-Velay et cette année ils l'ont fait ensemble pour préparer leur mariage qui sera célébré en mai prochain. Le thème de cette année était d'ailleurs l'occasion pour eux de découvrir "la complémentarité" de l'homme et de la femme.

Retour en Haute-Loire pour Mgr Emmanuel Gobilliard

Le pélé du Puy 2017 a aussi été l'occasion d'un retour sur ses terres du nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Mgr Emmanuel Gobilliard qui était jusqu'en août 2016 le vicaire de la cathédrale du Puy y est entré en tête du cortège des évêques. A ses côtés Mgr Luc Crepy, évêque du diocèse du Puy et le cardinal Philippe Barbarin ont présidé la messe de clôture de cette 9e édition.



