Une BD pour Saint Irénée

QUELLE A ÉTÉ LA FIN DE VIE DE Saint Irénée ? Que veut dire le mot "MARTYR" ?

QuelLE SIGNIFICATION pour aujourd'hui ?



DEUX CONNAISSEURS D'IRÉNÉE

Les 2 invités de Vitamine C connaissent bien Irénée, le premier parce qu'il l'a dessiné, le deuxième en tant que spécialiste du 2e évêque de Lyon :

Frère Élie Ayroulet est religieux et prêtre dans la Famille Saint-Joseph à Chasselay (69), vice-doyen et professeur de patristique à la faculté de théologie de l'Université Catholique de Lyon (UCLy), responsable du pôle de recherche « Bible, littératures et cultures antiques » de l’UCLy, et vice-postulateur de la cause de "Saint-Irénée - docteur de l'Église"

Pascal Vitte est graphiste et illustrateur ces 6 derniers mois de la BD « Saint Irénée de Lyon - Artisan de paix et d'unité », écrite par Étienne Piquet-Gauthier, dont la sortie est prévue le 30 octobre 2020 aux Éditions du Signe (plus d'infos sur editionsdusigne.fr)

MARTYR OU PAS ?

Frère Élie Ayroulet revient sur la fin de la vie d'Irénée de Lyon, et la notion de martyr chez le 2e évêque de Lyon qui ne fait pas consensus dans l'Église et chez les spécialistes.



UNE BD SUR IRÉNÉE

"Il était temps que celui dont le nom signifie « Homme de paix » vienne à la rencontre des lecteurs curieux. L'Asiate, comme on nomme à l'époque ceux qui viennent de la péninsule de l'Anatolie dans l'actuelle Turquie, quitte l'orientale et prospère ville de Smyrne pour la Gaule païenne à la demande de son évêque Polycarpe. Un exode missionnaire sans retour ! L'unité est son obsession. Celle de l'Église mais aussi celle de la personne humaine et celle de la Tradition des disciples de Jésus-Christ. Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux qui combattent l'erreur non par la sentence de la condamnation mais par la raison et la foi. Que le lecteur amateur ou érudit du XXIe siècle découvre en ces pages la vie et la pensée d'Irénée, véritable pont entre l'Orient et l'Occident, qui eut la transmission de la Bonne Nouvelle pour mission." - Résumé de la BD « Saint Irénée de Lyon - Artisan de paix et d'unité »