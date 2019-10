Une économie qui économise les ressources de la planète, c’est possible ?

Un bon exemple de cette économie prometteuse est l’économie circulaire. Dans celle-ci les entreprises, leurs fournisseurs et leurs clients ont à cœur de préserver les ressources de la planète : énergie, matières premières… De l’éco-conception des produits à l’écologie des procédés de production, en passant par le recyclage des déchets et la réutilisation des machines, toute la stratégie des entreprises « circulaires » est centrée sur la « sauvegarde de la maison commune ». Ces entreprises s’inspirent d’une vision écologique , d’autres de l’encyclique Laudato Si publiée par le pape François. C’est le cas de Stéphane Rahard, membre du Comité de Direction de Restoria, entreprise angevine de restauration collective : il nous montre concrètement l’action de son entreprise, et aussi comment la pensée sociale chrétienne l’inspire.