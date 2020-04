Une foi, un geste : " Il ne faut pas contourner le jeûne eucharistique que nous avons à vivre "

Le jeudi Saint, les chrétiens célèbrent l'institution de l'eucharistie lors de la Cène du Seigneur, le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples. En ce temps de confinement où les messes publiques ne sont plus célébrées depuis quatre dimanches, les offices auront une saveur particulière. Pourtant, le Père Paul-Antoine Drouin rappelle que "Dieu habite tous les moments et en particulier les moments de désert". Le diocèse du Mans propose de vivre le geste du "lavement des pieds" en couple ou en famille et propose quelques "conseils" pour vivre l'office du jeudi saint chacun isolé chez soi, mais en communion spirituelle malgré tout entre chrétiens de la Sarthe.