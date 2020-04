Une foi, un geste : " La vénération de la Croix est le coeur du mystère de l'Evangile "

Le Père Paul-Drouin nous rappelle que "la Croix est l'objet du salut du monde". Et le vicaire-général du diocèse du mans de conseiller: "Il faut passer du temps en silence devant la Croix même si c'est sec et aride parfois." Le confinement est l'occasion de dépoussiérer la croix ou le crucifix qui souvent ne bouge guère de place, "et de le mettre à un endroit où on l'aura toute la journée sous les yeux". L'autre conseil est de relire le récit de la Passion.