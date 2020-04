Une foi, un geste : " Nous ne serons pas seuls en la cathédrale mais unis dans la prière "

Deux évènements parcourent la messe Chrismale selon le Père Paul Drouin : la bénédiction des huiles saintes par l'évêque et le renouvellement par les prêtres et les diacres des promesses de leur ordination. C'est un rendez-vous diocésain de plus en plus suivi par les fidèles. Bien évidemment cette année, l'évêque sera seul dans la cathédrale St Julien, entouré des deux vicaires-généraux et des deux prêtres de la cathédrale. Cela n'empêche pourtant pas de vivre cette liturgie en communion avec l'ensemble du diocèse et en particulier ses ministres.