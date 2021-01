Une journée pour mon couple avec Fondacio

LES CHRÉTIENS QUI SE BOUGENT

Timothée et Marine sont en couple depuis 3 ans et portent, avec d'autres couples, des sessions de 24h, les "Journées pour mon couple", avec Fondacio.

Organées par des couples "comme tout le monde" et une conseillère conjugale, ces journées sont le lieu idéal pour se regarder dans les yeux et faire le point sur sa relation.

Tous les âges sont accueillis, autant les jeunes couples que les retraités.

Mariés ou pas, remariés, avec ou sans enfants, chrétiens ou pas : les propositions des Journées pour mon couple conviennent à tous.



Prochaine Journée pour mon couple : du vendredi 30/04 à 20h au samedi 01/05 à 18h, à Sorbiers (42290)

Infos et inscriptions à l'adresse journee.couple@gmail.com

RETOUR SUR LA SEMAINE

Depuis fin décembre, vous pouvez admirer une nouvelle Madone dans le 1er arrondissement de Lyon, ces statues de la Vierge nichées en hauteur dans le centre historique lyonnais. Elle vient remplacer une ancienne, détériorée par le temps. L’association les Madones de Lyon propose sur leur site une carte interactive où retrouver toutes les statues de Lyon photographiées.

L'AGENDA CHRÉTIEN

- lundi 11/01 : le cours en ligne ("MOOC"), "L'Église selon Saint Matthieu", organisé par Sinod (MOOCs du Collège des Bernardins). Infos sur sinod.fr

- samedi 23/01 : le centre spirituel jésuite Le Châtelard à Francheville (69) vous propose une journée "La vie se donne". Inscriptions sur chatelard-sj.org