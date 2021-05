Union of international lebanese youth à Marseille avec Domenique Karkash

Les étudiants libanais à l'étranger vivent les heures les plus sombres. Dû à la situation économique où il y a eu on peut dire un hold up des épargnants des banques libanaises, les étudiants ne peuvent plus être aidé par leur famille resté sur place. Et c'est à Marseille qu'à été lancé en 2020 l'Union of international Lebanese youth grâce à Domenique Karkash